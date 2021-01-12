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Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану

Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану Национальной ассамблее Франции был представлен проект резолюции "Важность укрепления роли Франции на Южном Кавказе в целях содействия миру и региональному развитию".
Внешняя политика
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12 января 2021 г. 20:14
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану

Национальной ассамблее Франции был представлен проект резолюции "Важность укрепления роли Франции на Южном Кавказе в целях содействия миру и региональному развитию".

Как сообщает европейское бюро Report, авторами документа являются члены французско-азербайджанской группы дружбы - депутаты Жером Ламбер, Жан - Люк Рейтцер, Андре Вилье, Мишель Виалай, Фредерик Дюма и Мжид Эль Гераб.

В проекте резолюции содержатся рекомендации правительству Франции о его роли в сохранении мира на Южном Кавказе и тесном сотрудничестве с Азербайджаном в этих целях.

В документе была затронута ведущая роль Азербайджана в обеспечении стабильности и развития в регионе Южного Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Fransa parlamentinə Azərbaycanla bağlı qətnamə layihəsi təqdim olunub

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