Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану

Национальной ассамблее Франции был представлен проект резолюции "Важность укрепления роли Франции на Южном Кавказе в целях содействия миру и региональному развитию".

Национальной ассамблее Франции был представлен проект резолюции "Важность укрепления роли Франции на Южном Кавказе в целях содействия миру и региональному развитию".

Как сообщает европейское бюро Report, авторами документа являются члены французско-азербайджанской группы дружбы - депутаты Жером Ламбер, Жан - Люк Рейтцер, Андре Вилье, Мишель Виалай, Фредерик Дюма и Мжид Эль Гераб.

В проекте резолюции содержатся рекомендации правительству Франции о его роли в сохранении мира на Южном Кавказе и тесном сотрудничестве с Азербайджаном в этих целях.

В документе была затронута ведущая роль Азербайджана в обеспечении стабильности и развития в регионе Южного Кавказа.