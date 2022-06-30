Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество

Азербайджан, принимая у себя Бакинскую конференцию парламентской сети Движения неприсоединения, вдохновляет другие страны к активному сотрудничеству.

Азербайджан, принимая у себя Бакинскую конференцию парламентской сети Движения неприсоединения, вдохновляет другие страны на активное сотрудничество.

Об этом Report заявил парламентский советник Ливии Ахмад Хашаш.

"Ливия с самого начала приветствовала инициативу создания парламентской сети ДН. И сегодняшнее наше присутствие тут еще раз доказывает это. Ливия полноправный член данной организации. Парламентская сеть ДН будет очень эффективной, она поможет в достижении основных наших целей. Это также станет еще одним фактором, который активизирует деятельность организации. Декларация парламентской сети позитивно скажется на работе с ООН. Это укрепит сотрудничество между парламентами стран ДН", - сказал он.

А.Хашаш заявил, что Азербайджан очень активен в движении: "Азербайджан очень активно призывает все страны ДН к миру и сотрудничеству во имя мира и демократии".

Он также отметил, что Азербайджан является дружественной страной для Ливии.