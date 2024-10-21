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Парламентский комитет Кыргызстана одобрил соглашение с Азербайджаном об отказе от двойного налогообложения

Парламентский комитет Кыргызстана одобрил соглашение с Азербайджаном об отказе от двойного налогообложения Комитет Жогорку Кенеш [парламент КР] по международным делам 21 октября 2024 года принял в третьем чтении проект закона о ратификации соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном об исключении двойного налогообложения.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 16:06
Парламентский комитет Кыргызстана одобрил соглашение с Азербайджаном об отказе от двойного налогообложения

Комитет Жогорку Кенеш [парламент КР] по международным делам 21 октября 2024 года принял в третьем чтении проект закона о ратификации соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

"Комитет Жогорку Кенеш по международным делам сегодня рассмотрел и принял в третьем чтении проект закона о ратификации соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов",- говорится в информации.

По словам первого замминистра экономики Санжара Болотова, соглашение было подписано 24 апреля 2024 года в городе Баку.

"Соглашение рассматривается в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики и создает условия иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики Кыргызской Республики путем исключения двойного налогообложения и предоставления гарантий по обложению налогами только в одной стране», - сказал он.

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