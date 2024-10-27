Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях

Более половины грузинского народа проголосовало на парламентских выборах за мир и стабильность, за грузино-азербайджанскую дружбу. Эти выборы являются началом нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях.

Более половины народа Грузии проголосовало на парламентских выборах за мир и стабильность, за грузино-азербайджанскую дружбу. Эти выборы являются началом нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях.

Об этом Report сообщил председатель общественного объединения SOYDAŞ Кямран Рамазанлы.

"Парламентские выборы в Грузии были важным событием с точки зрения сохранения мира и стабильности в регионе. В Азербайджане также с интересом следили за итогами этих выборов. Результат оказался очень хорошим. Правящая партия Грузии играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, предотвращая негативное влияние Запада. Стабильная Грузия также важна для Азербайджана", - сказал он.

К. Рамазанлы напомнил, что сегодня в Грузии проживает около полумиллиона наших соотечественников.

"В регионах компактного проживания наших соотечественников - Марнеули, Дманиси, Болниси, Гардабани, а также в Залкском районе, большинство населения проголосовало за "Грузинскую мечту". Правящая партия получила наибольшую поддержку от жителей Болниси. Отмечу, что 75% населения этого района составляют азербайджанцы. Учитывая высокий уровень грузино-азербайджанских отношений, наши соотечественники выразили поддержку правящей партии. Считаю, что они играют важную роль моста между двумя странами, внося значительный вклад в развитие их отношений", - подчеркнул эксперт.