О нас

Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях

Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях Более половины грузинского народа проголосовало на парламентских выборах за мир и стабильность, за грузино-азербайджанскую дружбу. Эти выборы являются началом нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях.
Внешняя политика
27 октября 2024 г. 16:13
Эксперт: Парламентские выборы - начало нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях
Report

Более половины народа Грузии проголосовало на парламентских выборах за мир и стабильность, за грузино-азербайджанскую дружбу. Эти выборы являются началом нового этапа в грузино-азербайджанских отношениях.

Об этом Report сообщил председатель общественного объединения SOYDAŞ Кямран Рамазанлы.

"Парламентские выборы в Грузии были важным событием с точки зрения сохранения мира и стабильности в регионе. В Азербайджане также с интересом следили за итогами этих выборов. Результат оказался очень хорошим. Правящая партия Грузии играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, предотвращая негативное влияние Запада. Стабильная Грузия также важна для Азербайджана", - сказал он.

К. Рамазанлы напомнил, что сегодня в Грузии проживает около полумиллиона наших соотечественников.

"В регионах компактного проживания наших соотечественников - Марнеули, Дманиси, Болниси, Гардабани, а также в Залкском районе, большинство населения проголосовало за "Грузинскую мечту". Правящая партия получила наибольшую поддержку от жителей Болниси. Отмечу, что 75% населения этого района составляют азербайджанцы. Учитывая высокий уровень грузино-азербайджанских отношений, наши соотечественники выразили поддержку правящей партии. Считаю, что они играют важную роль моста между двумя странами, внося значительный вклад в развитие их отношений", - подчеркнул эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcıdır - RƏY

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
21 октября 2024 г. 17:57
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi