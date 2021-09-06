Парламентская группа дружбы Грузия-Азербайджан расширится

Группа дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии расширяется.

Группа дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии расширяется.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующий проект документа был обсужден в комитете по внешним связям законодательного органа.

Согласно проекту, к группе примкнут 37 депутатов, и, таким образом, общее число вырастет до 76.

После обсуждения в других комитетах вопрос вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента в начале октября.

В настоящее время в группе дружбы представлены 39 депутатов. Руководит группой вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.