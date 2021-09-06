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Парламентская группа дружбы Грузия-Азербайджан расширится

Парламентская группа дружбы Грузия-Азербайджан расширится Группа дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии расширяется.
Внешняя политика
6 сентября 2021 г. 13:45
Парламентская группа дружбы Грузия-Азербайджан расширится
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Группа дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии расширяется.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующий проект документа был обсужден в комитете по внешним связям законодательного органа.

Согласно проекту, к группе примкнут 37 депутатов, и, таким образом, общее число вырастет до 76.

После обсуждения в других комитетах вопрос вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента в начале октября.

В настоящее время в группе дружбы представлены 39 депутатов. Руководит группой вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

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Версия на английском языке Members of Georgian-Azerbaijani friendship group to rise
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvlərinin sayı artırılacaq

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