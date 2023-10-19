Парламентская делегация Турции посетила Шушу

Парламентская делегация Турции во главе с генеральным секретарем Талипом Узуном в рамках визита в Азербайджан посетила город Шуша.

Парламентская делегация Турции во главе с генеральным секретарем Талипом Узуном в рамках визита в Азербайджан посетила город Шуша.

Как сообщает Report, делегацию сопровождали руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица

В Шуше гости были проинформированы об истории города, его состоянии в период оккупации и о восстановительных работах, проводимых под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Затем делегация турецкого парламента ознакомилась с выставкой картин, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Гости побывали в мечетях Саатлы и Юхары Гевхар ага, на Джыдыр-дюзю, осмотрели крепостные стены.