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Парламентская делегация Турции посетила Шушу

Парламентская делегация Турции посетила Шушу Парламентская делегация Турции во главе с генеральным секретарем Талипом Узуном в рамках визита в Азербайджан посетила город Шуша.
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 19:55
Парламентская делегация Турции посетила Шушу

Парламентская делегация Турции во главе с генеральным секретарем Талипом Узуном в рамках визита в Азербайджан посетила город Шуша.

Как сообщает Report, делегацию сопровождали руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица

В Шуше гости были проинформированы об истории города, его состоянии в период оккупации и о восстановительных работах, проводимых под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Затем делегация турецкого парламента ознакомилась с выставкой картин, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Гости побывали в мечетях Саатлы и Юхары Гевхар ага, на Джыдыр-дюзю, осмотрели крепостные стены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyəti Şuşada olub

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