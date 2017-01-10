Парламентская делегация примет участие на похоронах экс-президента Ирана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров, председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Иса Габиббейли, депутаты Нариман Алиев, Шамсаддин Гаджиев, Гусейнбала Мираламов, Айдын Мирзазаде совершат визит в Тегеран.

Как сообщили Report из парламента, азербайджанская делегация примет участие на похоронах экс-президента Исламской Республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Визит завершится 12 января.