Парламентская делегация Иордании совершит визит в Азербайджан

Делегация парламента Иордании совершит визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов написал на своей странице в соцсети "Х".

"Провели встречу с делегацией сената и палаты представителей Иордании, которая планирует совершить визит в Азербайджан. Обсудили межпарламентские связи и возможности развития двустороннего сотрудничества в других сферах", - говорится в публикации.