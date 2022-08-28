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Парламентская ассамблея тюркских государств высоко оценила возвращение города Лачин, сел Забук и Сус Азербайджану

Парламентская ассамблея тюркских государств высоко оценила возвращение города Лачин, сел Забук и Сус Азербайджану Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) выступила с заявлением по поводу возвращения Азербайджану города Лачын, сел Забух и Сус.
Внешняя политика
28 августа 2022 г. 09:37
Парламентская ассамблея тюркских государств высоко оценила возвращение города Лачин, сел Забук и Сус Азербайджану

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) выступила с заявлением по поводу возвращения Азербайджану города Лачын, сел Забух и Сус.

Как передает Report, секретариат ТЮРКПА высоко оценил возвращение Азербайджану городов Лачин, сел Забух и Сус в рамках продолжающегося процесса в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Отмечено, что ТЮРКПА подтверждает свою приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, выражает поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и считает, что этот процесс будет способствовать достижению прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA Laçın şəhərinin, Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasını təqdir edib

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