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Азербайджанские парламентарии приглашены в качестве наблюдателей за выборами в Кыргызстане

Азербайджанские парламентарии приглашены в качестве наблюдателей за выборами в Кыргызстане Парламентарии из Азербайджана приглашены в Кыргызстан в качестве наблюдателей за парламентскими выборами, которые состоятся 28 ноября.
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 14:49
Азербайджанские парламентарии приглашены в качестве наблюдателей за выборами в Кыргызстане

Парламентарии из Азербайджана приглашены в Кыргызстан в качестве наблюдателей за парламентскими выборами 28 ноября.

Как передает Report, по приглашению председателя Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики Таланта Мамытова в наблюдении за выборами примет участие делегация Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), куда войдут и депутаты из Азербайджана.

В целом, от МПА СНГ в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов аккредитовано 75 наблюдателей.

Координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ назначен председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов.

Также члены группы будут осуществлять мониторинг на зарубежных избирательных участках в 14 странах: Азербайджанской Республике (Баку), Республике Беларусь (Минск), Республике Казахстан (Алматы), Российской Федерации (Москва — 6 участков, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень), Республике Таджикистан (Душанбе), а также в Турции (Анкара), ФРГ (Берлин), Бельгии (Брюссель), Китае (Пекин), Италии (Рим), Корее (Сеул), ОАЭ (Дубай), Великобритании (Лондон), Франции (Париж).

Выборы в парламент Кыргызстана пройдут по смешанной избирательной системе: 54 депутата будут выбраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, а 34 — по мажоритарной системе в отдельных избирательных округах. В выборах принимает участие 21 политическая партия и более 300 кандидатов по одномандатным округам.

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