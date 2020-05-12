Парламент Вьетнама подарил Милли Меджлису 20 тысяч медицинских масок

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам подарило Милли Меджлису Азербайджанской Республики 20 тысяч штук медицинских масок для борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Ханое, на состоявшемся в парламенте Вьетнама мероприятии по этому случаю руководитель аппарата Национального собрания Нгуен Хэнк Фук сначала передал руководству Азербайджана поздравления с 9 Мая – 75-й годовщиной победы над фашизмом.

Руководитель аппарата сказал, что в последние месяцы инфекция COVID-19 получила широкое распространение во всем мире, отметил, что большинство стран сталкиваются с серьезными последствиями пандемии, в том числе с человеческими жертвами и экономическим спадом. Подчеркнув, что во Вьетнаме принимаются серьезные превентивные меры для предотвращения широкого распространения COVID-19, он добавил, что пандемия уже находится под контролем в его стране, особо подчеркнул, что лишь совместными усилиями можно победить болезнь в эти трудные времена.

Отметив, что связи между Вьетнамом и Азербайджаном имеют давние исторические корни, Нгуен Хэнк Фук от имени Национального собрания Вьетнама вручил 20 тысяч медицинских масок для передачи Милли Меджлису Азербайджана. Он сказал, что этот шаг, основанный на долгосрочных искренних дружеских отношениях, отражает намерение парламента Вьетнама оказать помощь законодательному органу Азербайджана в преодолении трудностей, созданных COVID-19 в нашей стране.

Нгуен Хэнк Фук выразил уверенность в том, что практические меры, принятые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева по борьбе с пандемией COVID-19, будут успешными.

Посол Азербайджана в этой стране Анар Иманов выразил вьетнамской стороне признательность за медицинские маски, отметив, что этот дар Вьетнама является ярким проявлением искренних дружеских отношений между нашими народами, а также связей на высоком уровне между нашими странами.