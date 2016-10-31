Парламент Парагвая принял связанное с Азербайджаном заявление

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Палата депутатов парламента Парагвая приняла заявление по случаю 25-ой годовщины государственной независимости Азербайджана.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Аргентине, автором документа под названием "О праздновании 25-ой годовщины второй декларации независимости Азербайджанской Республики, принятой Верховным советом 18 октября 1991 года", является руководитель дружественной группы с Азербайджаном Хуан Рамирес.

Выступив с инициативой проекта указанного заявления, Х.Рамирес подчеркнул, что представляющий значение для человечества, являющийся частью Кавказа и обладающий 25-летней политической и экономической независимостью Азербайджан, является первой страной исламского мира, предоставившей женщинам избирательное право. По его словам, несмотря на то, что большинство населения страны мусульмане, здесь царит свобода вероисповедания. Х.Рамирес заявил об активном участии Азербайджана в международных мероприятиях, мероприятиях, направленных на развитие гуманитарного сектора и пр.

В заявлении отмечается о завоевании Азербайджаном важного места на международной арене.

Проект заявления, подписанного Х.Рамиресом и двумя другими членами дружественной группы - Виктором Оскаром Гонзалесом Дракефортом и Сельсо Мальдонадо, был единогласно принят.