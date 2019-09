Парламент Колумбии наградил азербайджанского дипломата орденом - ВИДЕО

Временного поверенного по делам Азербайджана Хамида Зейналова в Колумбии наградили "Орденом Рыцаря" ("Order of the Knight") в Колумбии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Х. Зейналов был награжден вышеупомянутым орденом со стороны парламента Колумбии.

Ранее Report сообщал, что Колумбия назначила первого посла страны в Азербайджане.

We deeply thank the #Parliament of Colombia for honoring Charge d'affaires a.i., Mr. Hamid Zeynalov with the "Order of the Knight". #Azerbaijan #Colombia @SenadoGovCo @AzerbaijanMFA @HamidZeynalov pic.twitter.com/XRFL5q12wA