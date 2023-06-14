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Парламент Грузии ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

Парламент Грузии ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны Грузинский парламент ратифицировал соглашение "О сотрудничестве в сфере обороны между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики".
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 01:06
Парламент Грузии ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

Грузинский парламент ратифицировал соглашение "О сотрудничестве в сфере обороны между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Сферами сотрудничества, определенными соглашением, являются: военное образование, учения и обучение, политика обороны и безопасности, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", военное законодательство, военная топография, военная медицина, кибербезопасность в сфере обороны, социальные, спортивные и культурные мероприятия", - говорится в пояснительной записке к соглашению.

Документ предполагает сотрудничество сторон в таких форматах, как официальные визиты и рабочие встречи, двусторонние переговоры, консультации и обмен опытом, обмен информацией, представляющей общий интерес, участие в конференциях и семинарах.

Соглашение между Азербайджаном и Грузией было подписано 24 апреля в Баку. С азербайджанской стороны его подписал министр обороны Закир Гасанов, с грузинской - глава оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti Azərbaycanla müdafiə sahəsində sazişi ratifikasiya edib

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