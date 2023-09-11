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Парламент Азербайджана: Армения серьезно подрывает усилия по нормализации отношений в регионе

Парламент Азербайджана: Армения серьезно подрывает усилия по нормализации отношений в регионе Руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях 11 сентября обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 16:08
Парламент Азербайджана: Армения серьезно подрывает усилия по нормализации отношений в регионе

Руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях 11 сентября обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с незаконной деятельностью под видом "выборов", проведенной 9 сентября сепаратистским режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в обращении говорится, что незаконная деятельность под видом "президентских выборов", проведенная созданным Арменией сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана, грубо нарушает Конституцию, законы Азербайджана, а также нормы и принципы международного права. Подчеркивается, что сепаратистский режим является прямым следствием политики агрессии и этнической чистки, которая осуществлялась Арменией на международно признанных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, существование этого режима стало возможным благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении.

Отмечается, что на фоне мирной инициативы, решительно выдвинутой Азербайджаном после завершения конфликта в 2020 году, последняя провокационная и подстрекательская деятельность Армении серьезно подрывает усилия по нормализации отношений в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

Подчеркивается, что проведение незаконных "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею сепаратистский режим не заинтересованы в мирном процессе. Кроме того, препятствование Арменией диалогу Азербайджана с этническими армянами, проживающими на его суверенной территории, является грубым вмешательством во внутренние дела страны и серьезной угрозой ее суверенитету и территориальной целостности.

В завершение обращения депутаты призвали коллег дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и решительно осудить незаконную деятельность, преподносимую под видом "выборов".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərləri xarici parlamentlərə müraciət ünvanlayıb

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