Парламент Австралии создал специальную группу по связям с Азербайджаном

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В парламенте Австралии создана специальная группа по связям с Азербайджаном.

Об этом Report cообщили в посольстве Азербайджана в Австралии.

Возглавил вновь созданную группу представитель Либеральной партии, которая входит в правящую коалицию, Люк Симпкинс, а его заместителем стал Алан Гриффин, являющийся представителем австралийской Лейбористской партии.

Парламентская группа Австралия-Азербайджан будет являться партнером специализированной рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Австралия, которая создана азербайджанским парламентом.

Задачами группы станет внесение вклада в расширение сотрудничества между двумя государствами в культурной, политической и экономической сферах.