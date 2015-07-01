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    Парламент Австралии создал специальную группу по связям с Азербайджаном

    Возглавит вновь созданную группу представитель Либеральной партии Люк Симпкинс

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В парламенте Австралии создана специальная группа по связям с Азербайджаном. 

    Об этом Report cообщили в посольстве Азербайджана в Австралии.

    Возглавил вновь созданную группу представитель Либеральной партии, которая входит в правящую коалицию, Люк Симпкинс, а его заместителем стал Алан Гриффин, являющийся представителем австралийской Лейбористской партии.

    Парламентская группа Австралия-Азербайджан будет являться партнером специализированной рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Австралия, которая создана азербайджанским парламентом.

    Задачами группы станет внесение вклада в расширение сотрудничества между двумя государствами в культурной, политической и экономической сферах. 

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