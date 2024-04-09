Парламент Армении обсудит делимитацию границ с Азербайджаном 9 апреля

Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном во вторник.

Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

"В повестке сессии есть вопрос проведения обсуждения о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Во фракции движения "Армения" сообщил о том, что обсуждение этого вопроса по требованию правящей партии "Гражданский договор" пройдет в закрытом режиме, докладчиками будут вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян.