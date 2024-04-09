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Парламент Армении обсудит делимитацию границ с Азербайджаном 9 апреля

Парламент Армении обсудит делимитацию границ с Азербайджаном 9 апреля Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном во вторник.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 11:05
Парламент Армении обсудит делимитацию границ с Азербайджаном 9 апреля

Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

"В повестке сессии есть вопрос проведения обсуждения о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Во фракции движения "Армения" сообщил о том, что обсуждение этого вопроса по требованию правящей партии "Гражданский договор" пройдет в закрытом режиме, докладчиками будут вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası məsələsini müzakirə edəcək
Версия на английском языке Armenian Parliament to discuss border delimitation with Azerbaijan on April 9

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