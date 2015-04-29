Парламент штата Невада принял резолюцию в поддержку Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Парламент американского штата Невада на заседании 28 апреля принял резолюцию, выражающую сильную поддержку Азербайджану. Как сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, резолюция была представлена генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, который принимал участие в пленарном заседании. Генеральный консул выразил благодарность законодателям за принятие столь важного документа.

В резолюции, подписанной спикером парламента Джоном Хэмбриком, говорится, что азербайджанский народ в 1918 году основал первую светскую республику в мусульманском мире и сегодня Азербайджан является сильным союзником и партнером США. В документе отмечается, что Азербайджан и США тесно сотрудничают в сферах энергобезопасности, борьбы с терроризмом и распространением оружия массового поражения: "После терактов 11 сентября Азербайджан оказал всестороннюю поддержку США в борьбе с терроризмом, послал миротворцев в Афганистан. С 2001 года через Азербайджан ежегодно перевозится 40% грузов для американских войск в Афганистане".

В документе говорится, что Азербайджан, обладающий обширными нефтегазовыми ресурсами, вносит вклад в энергетическую безопасность США, Европы и Израиля, и является самым важным звеном Южного энергетического коридора, который направлен на обеспечение разветвления энергоснабжения Европы.

В резолюции отмечается, что в Азербайджане веками мирно сосуществуют представители различных народностей и религий: "Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, превратившись в одну из самых стремительно развивающихся стран мира и самого крупного торгового партнера США на Южном Кавказе".

В резолюции отмечается, что США должны и в дальнейшем поддерживать независимость и еще больше укреплять отношения с такими союзниками как Азербайджан.

Это первая принятая со стороны парламента Невады резолюция по Азербайджану.