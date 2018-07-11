Парафированным сегодня документом ЕС вновь подтвердил признание территориальной целостности Азербайджана

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В парафированном сегодня между Азербайджаном и ЕС документе “Приоритеты партнерства” содержится пункт о территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Как сообщает Report, в первом пункте документа согласованы приоритеты партнерства между Азербайджаном и ЕС с целью усиления сотрудничества, опираясь на общие интересы и ценности.

В то же время в первом пункте стороны выражают свою поддержку территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ друг друга.

Напомним, что сегодня в Брюсселе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Дональда Туска состоялась церемония парафирования документа “Приоритеты партнерства”. С азербайджанской стороны документ парафировал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, а со стороны ЕС – вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.