Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения

Дружественные отношения Азербайджана и Грузии будут развиваться по восходящей линии.

Дружественные отношения Азербайджана и Грузии будут развиваться по восходящей линии.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил в интервью журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы получили поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева и других политических деятелей по случаю победы партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на парламентских выборах. Это яркий пример нашей дружбы. И впредь тесные дружественные и братские отношения между двумя странами, которые мы сохранили до сегодняшнего дня, будут развиваться по восходящей линии и еще больше укрепляться", - заявил Ш.Папуашвили.

По его словам, парламент Грузии в ближайшее время начнет работу в новом составе.