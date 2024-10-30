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Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения

Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения Дружественные отношения Азербайджана и Грузии будут развиваться по восходящей линии.
Внешняя политика
30 октября 2024 г. 19:04
Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения

Дружественные отношения Азербайджана и Грузии будут развиваться по восходящей линии.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил в интервью журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы получили поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева и других политических деятелей по случаю победы партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на парламентских выборах. Это яркий пример нашей дружбы. И впредь тесные дружественные и братские отношения между двумя странами, которые мы сохранили до сегодняшнего дня, будут развиваться по восходящей линии и еще больше укрепляться", - заявил Ш.Папуашвили.

По его словам, парламент Грузии в ближайшее время начнет работу в новом составе.

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Версия на английском языке Shalva Papuashvili: Friendly Georgia-Azerbaijan relations will develop further
Версия на азербайджанском языке Şalva Papuaşvili: Azərbaycanla dostluq əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcək

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