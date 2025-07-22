Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают крепкая дружба и долгосрочное сотрудничество

Отношения между Грузией и Азербайджаном успешно развиваются на основе дружбы и долгосрочного сотрудничества.

Отношения между Грузией и Азербайджаном успешно развиваются на основе дружбы и долгосрочного сотрудничества.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено во время встречи председателя парламента страны Шалвы Папуашвили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

Ш. Папуашвили заявил, что дружественные отношения Грузии с Азербайджаном успешно развивается на протяжении долгих лет. Стороны особо подчеркнули взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны также обсудили растущее геополитическое и геоэкономическое значение Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой, а также широкий потенциал совместных стратегических транспортных и энергетических проектов.

На встрече также затрагивались процессы на Южном Кавказе и в мире. Были обсуждены мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и подчеркнута важность региональной стабильности и устойчивого мира.