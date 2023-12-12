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Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают братские отношения

Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают братские отношения Между Азербайджаном и Грузией существует братство, которое объединяет две страны и обеспечивает поддержку друг друга в трудные времена.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 15:59
Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают братские отношения

Между Азербайджаном и Грузией существует братство, которое объединяет две страны и обеспечивает поддержку друг друга в трудные времена.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе визита в Баку.

Папуашвили и парламентская делегация 10 декабря прибыли в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и премьер-министром Али Асадовым.

"На всех этих встречах, разумеется, подчеркивалось то стремление, которое существует в отношениях между нашими двумя странами. Это не только дружба, не только стратегическое партнерство. Именно братство, которое объединяет нас, это поддержка друг друга в трудную минуту и разделенная радость друг друга", - заявил Папуашвили.

Он выразил уверенность в том, что договоренность в плане сотрудничества между парламентами двух стран, будут реализованы в кратчайшие сроки.

"Мы хотим подписать меморандум о сотрудничестве между парламентами, чтобы придать больше структурной нагрузки нашим отношениям", - сказал Папуашвили.

В рамках визита в Баку грузинская делегация также возложила венок на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Papuashvili: Georgia and Azerbaijan enjoy fraternal relations

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