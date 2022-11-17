Папуашвили: Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном

Грузия готова продолжать играть роль посредника в деле урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Грузия готова продолжать играть роль посредника в деле урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе брифинга со своим армянским коллегой Аленом Симоняном в четверг.

"Грузия готова продолжать выполнять функцию посредника между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы регион Южного Кавказа стал примером мира и сотрудничества", - сказал Папуашвили.

Он выразил надежду, что им удастся показать - и в первую очередь молодым поколениям, - что даже в самые сложные времена народы Кавказа своей мудростью и сотрудничеством могут строить мирное будущее.

Симонян прибыл в Тбилиси в среду, 16 ноября. Спикер армянского парламента уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой МИД страны Ильей Дарчиашвили.