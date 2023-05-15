Папуашвили: Для нас честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера

Для нас честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера. Роль общенационального лидера во всестороннем развитии Азербайджана велика, именно под его руководством были реализованы стратегические проекты.

Для нас честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера. Роль общенационального лидера во всестороннем развитии Азербайджана велика, именно под его руководством были реализованы стратегические проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что предпринятые великим лидером в свое время мудрые шаги имеют важное значение для будущего Азербайджана, Шалва Папуашвили выразил признательность Президенту Азербайджана за его личную роль в построении стратегических партнерских связей между двумя странами.

Коснувшись значения реализованных нашими странами совместных проектов, председатель парламента Грузии отметил в этом контексте проект Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии по прокладке линии электропередачи по дну Черного моря, а также таких крупномасштабных проектов, как прокладка вместе с партнерами Азербайджана подводного фибер-оптического кабеля по дну Черного моря.

Гость высоко оценил поддержку Азербайджаном и нашим народом территориальной целостности Грузии в трудные для его страны времена.