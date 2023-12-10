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Папа Франциск приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Папа Франциск приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди сообщил, что рад освобождению армянских и азербайджанских военнослужащих, и выразил надежду на скорейшее заключение мирного договора.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 16:08
Папа Франциск приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди сообщил, что рад освобождению армянских и азербайджанских военнослужащих, и выразил надежду на скорейшее заключение мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил Папа Римский Франциск во время своей традиционной воскресной проповеди.

"Я рад освобождению значительного числа армянских и азербайджанских" военных, и "с большой надеждой смотрю на этот позитивный сигнал для отношений между Арменией и Азербайджаном", сказал он. "Призываю стороны и их лидеров как можно скорее заключить мирный договор", - добавил понтифик.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Papa Fransisk Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb

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