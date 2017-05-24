Папа Римский: Прошу Всевышнего ниспослать всем гражданам Азербайджана счастья и благополучия

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вам, а также Вашим соотечественникам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. С удовлетворением вспоминая недавний визит в Вашу страну, прошу Всевышнего ниспослать всем гражданам Азербайджана счастья и благополучия. Пусть милость Всевышнего сопутствует Вашему превосходительству, руководству Вашей страны и азербайджанскому народу".