Папа Римский приветствовал подписание Баку и Ереваном декларации о мире

Папа Римский Лев XIV в ходе традиционной воскресной проповеди приветствовал подписание Арменией и Азербайджаном декларации о мире.

Как сообщает Report , трансляцию выступления понтифика вел на YouTube-канале Vatican News.

"Продолжим молиться за окончание войн. <…> Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе", - сказал Папа. Он напомнил об ответственности за решения, которые должны учитывать интересы народов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.