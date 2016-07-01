Папа Римский назвал причины своего визита в Азербайджан

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск совершит визит в Грузию и Азербайджан с 30 сентября по 2 октября. Как сообщает Report, об этом понтифик заявил, выступив с речью в Ватикане.

Он отметил, что принял приглашение посетить эти страны по двум причинам.

"Во-первых, ценность древних христианских корней, присутствующих в этих землях, - это всегда дух диалога с другими религиями и культурами", - заявил Папа Римский. В качестве второй причины он назвал "поощрение надежды и путей к миру".

"История учит нас, что путь мира требует большого упорства и постоянных шагов, начиная с маленьких и постепенно увеличивающихся, навстречу друг к другу. Поэтому мое желание в том, чтобы каждый человек внес свой вклад в примирение", - заявил понтифик.

Напомним, 24-26 июня Папа Римский также посетил Армению.