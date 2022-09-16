Папа Римский: Напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала

"В настоящее время напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала".

"В настоящее время напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Папа Римский Франциск.

По его словам, диалог необходим и должен сохраняться всегда как путь к взаимопониманию и миру: "Возможность диалога надо давать всем, потому что всегда есть возможность путем диалога что-то изменить, в диалоге можно представить другую точку зрения, - сказал понтифик. Его надо вести, протянув руку и сделав шаг навстречу, иначе мы закроем последнюю дверь к миру".