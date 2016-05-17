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    Папа Римский направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Прошу Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству и всему азербайджанскому народу много благословений

    Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство,

    Рад передать Вам и Вашему народу мои сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая - Дня Республики. Да поможет Всемогущий Аллах реализовать Ваши усилия, направленные на счастливую и мирную жизнь каждого гражданина Вашей страны. Прошу Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству и всему азербайджанскому народу много благословений".

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