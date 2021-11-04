Папа Римский направил обращение к участникам VIII Бакинского Глобального форума

Папа Римский Франциск направил обращение участникам VIII Бакинского Глобального форума.
Как сообщает Report, его обращение зачитал на открытии мероприятия сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.
В послании отмечается важность проведения данных обсуждений по наиболее актуальным мировым вопросам.
Отмечается, что форум совпал с 880-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, литературное наследие которого символизирует региональное единство: "2021 год объявлен в Азербайджане Годом Низами в знак уважения к творчеству Низами Гянджеви".