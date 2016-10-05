Папа Римский: Бог да благословит Азербайджан

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ «Бог да благословит Армению, Грузию и Азербайджан, да сопутствует Своему святому странствующему народу в этих странах».

Как сообщает Report со ссылкой на Радио Ватикана, так завершилась общая аудиенция Папы Франциска, во время которой он подробно рассказал о своей поездке по Кавказу.

Визит в Грузию и Азербайджан, пояснил Папа, был продолжением поездки в Армению. Таким образом, Святейшему Отцу удалось посетить три кавказские страны, «чтобы утвердить живущую там Католическую Церковь и напутствовать эти народы к миру и братству».

Как Грузия, так и Азербайджан имеют древние культурно-религиозные корни, добавил Папа, но в то же время они переживают новый этап. В этом году обе страны празднуют 25-летие независимости после продолжительно периода советского режима.

«Католическая Церковь призвана присутствовать, быть рядом, особенно как знак милосердия и человеческого развития, и она старается это делать в общении с другими Церквами и христианскими общинами и в диалоге с другими религиями, не сомневаясь в том, что Бог – Отец всех, а все мы братья и сестры», - сказал он.