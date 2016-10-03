Папа Франциск доволен поездкой в Азербайджан

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск доволен поездкой в республики Закавказья: с 30 сентября по 1 октября понтифик посетил Грузию, а 2 октября с однодневным визитом побывал в Азербайджане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поездка была насыщенной и интересной", - сказал Папа Франциск журналистам своего пресс-пула по пути из Баку в Рим.

Эта поездка стала 16-й по счету латиноамериканского понтифика и второй в бывшие советские республики Закавказья: в июне он побывал в Армении.

В азербайджанской столице Папа Франциск пробыл всего один день, в течение которого отслужил мессу в местной католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате "тет-а-тет", выступил в Центре Гейдара Алиева перед представителями общественности, а также пообщался с председателем управления мусульман Кавказа шейх- уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и главами религиозных общин Азербайджана. В завершении предстоятель Римско- католической церкви посетил крупнейшую мечеть Кавказа - мечеть Гейдара, где он встретился с главами всех действующих в республики религиозных конфессий. В Азербайджане придают большое значение визиту понтифика, особенно учитывая, что 2016 год объявлен в республике с преимущественно мусульманским населением "Годом мультикультурализма".