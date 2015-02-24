Панг Ги Мун: Суверенитет остается частью основы международного порядка

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Несмотря на случаи геноцида и неоднократные вспышки вооруженных конфликтов, последние семь десятилетий, безусловно, были бы более кровопролитными, если бы не было ООН". Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на заседании Совета Безопасности "Поддержание международного мира и безопасности: уроки истории, подтверждение приверженности принципам и целям Устава ООН".

Генсек отметил, что положения Устава ООН живы, а обеспечение коллективной безопасности остается главной задачей Организации.

"Свое 70-летие ООН встречает на фоне многих достижений, многочисленных проблем, которые отражены в ее повестке дня, и огромных новых возможностей", - заявил Пан Ги Мун. Он напомнил, что ООН была основана с целью предотвращения новой мировой войны и преуспела в этом.

Он добавил, что, используя превентивную дипломатию, механизмы посредничества и миротворчества, ООН добилась успехов в деле обеспечения мира и предотвращения перерастания кризисов в конфликты. "Основная ответственность за предотвращение конфликтов лежит на государствах-членах. Об этом совершенно четко сказано в Уставе ООН", - отметил Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что деятельность Организации основывается на согласии и уважении суверенного равенства всех ее членов, что признается Уставом в качестве основополагающего принципа. "Суверенитет остается частью основы международного порядка", -заявил Пан Ги Мун.