Пан Ги Мун рассказал о приоритетах юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 17 сентября.REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел пресс-конференцию, посвященную началу юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report, глава ООН выразил обеспокоенность по поводу последствий глобального потепления, призвал сделать все для прекращения современных конфликтов, а также обеспечить защиту перемещенных лиц, число которых превысило 60 млн.

"В этом году сессия Генеральной Ассамблеи открывается в период серьезных потрясений, но и новых надежд", - заявил Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что потрясения связаны с ростом числа конфликтов, основными жертвами которых являются гражданские лиц, а надежды - с прибытием в Нью-Йорк большого числа глав государств и правительств, которые должны будут одобрить новые цели в сфере устойчивого развития.

Пан Ги Мун сказал, что мероприятия высокого уровня, которые пройдут "на полях" 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начнутся с его встречи с Папой Римским, запланированной на 25 сентября. Генеральный секретарь ООН отметил важную роль Ватикана в борьбе с глобальным потеплением и напомнил о предстоящей в декабре в Париже конференции по климату.

Рассказав об усилиях по разрешению конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии и в Южном Судане, глава ООН привлек внимание к тому, что сегодня в целом во всем мире примерно 100 миллионов человек - почти каждый седьмой житель планеты - нуждаются в гуманитарной помощи. По словам главы ООН, на сегодняшний день многие проекты ООН по оказанию содействия этим обездоленным людям не получают необходимого финансирования.

"Жестокие конфликты, сбои в системах государственного управления, экономические лишения и другие факторы привели к перемещению населения, которого мы не видели со времен Второй мировой войны. Свои дома покинули 60 миллионов человек", - сказал Пан Ги Мун.

Глава ООН поблагодарил страны, которые великодушно делают все возможное для защиты искателей убежища. В этой связи Пан Ги Мун отметил, что число сирийских беженцев в Ливане составляет сейчас около 25 процентов его населения. Он также поблагодарил власти Иордании, Турции, Германии, Швеции и Австрии, которые приютили обездоленных сирийцев и граждан других стран, охваченных конфликтом. Глава ООН напомнил, что 30 сентября проведет совещание высокого уровня по преодолению кризиса беженцев.

Отвечая на вопросы журналистов, Пан Ги Мун подтвердил, что на полях 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он проведет двусторонние встречи с президентами США, России и Украины. Всего у него запланировано порядка 100 двусторонних встреч с лидерами государств и правительств.

Комментируя по просьбе журналистки сообщения о российской военной поддержке сирийского правительства глава ООН повторил, что не видит военного способа урегулировать конфликт.

"Меня беспокоит, что в Сирию направляют оружие. Это будет только способствовать ухудшению ситуации. Я снова призываю все стороны, и особенно членов Совета Безопасности, наконец, проявить солидарность", - сказал Генеральный секретарь.