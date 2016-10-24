Пан Ги Мун: Неурегулированные конфликты причиняют неизмеримые страдания в самых разных неспокойных районах

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун сделал обращение по случаю празднования Дня Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, в своем послании, генсек сказал, что этот день происходит в переходный период для всего мира и для ООН.

"Человечество вступило в эру устойчивости — по всему миру провозглашена приверженность реализации важнейших перспектив Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В нынешнем, 71‑м для Организации году мы прилагаем усилия по достижению 17 целей, призванных обеспечить лучшее будущее для всех на здоровой планете", - сказал Пан Ги Мун.

Генсек также отметил, что мир, наконец-то, выходит за рамки мышления, которое рассматривало сжигание ископаемого топлива в качестве пути к процветанию: "В эпоху рекордно высоких температур государства-члены в рекордно короткие сроки приняли Парижское соглашение об изменении климата. Достижение этого исторического рубежа сулит нам наилучшую перспективу более экологичного, чистого, низкоуглеродного роста".

В своем обращении, глава всемирной организации подчеркнул, что сегодня ООН стоит на перепутье, когда структуру возглавит новый генеральный секретарь: "Я имел честь служить тем, кого именуют "мы, народы", на протяжении последних десяти лет. Сообща мы заложили прочную основу для общего прогресса, который мы должны развивать еще более активно, чтобы обеспечить расширение прав и возможностей женщин, участие молодежи и соблюдение прав человека для всех. Вместе с тем мы столкнулись и с большими разочарованиями, включая неурегулированные конфликты, которые причиняют неизмеримые страдания в самых разных неспокойных районах Ближнего Востока, Южного Судана, Сахеля и других регионов. Я благодарю людей во всем мире за их поддержку и настоятельно призываю всех оказать всемерное содействие новому генеральному секретарю Антониу Гутерришу в дальнейшей реализации нашей глобальной миссии мира, устойчивого развития и прав человека".