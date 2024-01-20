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Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге

Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге В постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Совете Европы в Страсбурге была организована церемония в память о жертвах трагедии 20 Января с участием членов азербайджанской общины.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 07:41
Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге

В постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Совете Европы в Страсбурге была организована церемония в память о жертвах трагедии 20 Января с участием членов азербайджанской общины.

Об этом Report сообщили в постоянном представительстве Азербайджана при СЕ.

Участники мероприятия сначала минутой молчания почтили память шехидов январских событий.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмайлов отметил роль событий 20 января 1990 года на пути к свободе и восстановлению независимости. По его словам, "Кровавый январь" стал не только одной из самых трагических страниц в новейшей истории Азербайджана, но и примером героизма нашего народа. Он напомнил, что на следующий день после трагедии великий лидер Гейдар Алиев выступил в Москве с решительным заявлением, осудив руководство Советского Союза, что оказало значительное влияние на освободительную борьбу азербайджанского народа. Ф.Исмайлов сказал, что победа, достигнутая благодаря мужеству Вооруженных Сил Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и ценой крови наших шехидов, упокоила души героев "Кровавого января".

Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный событиям "Кровавого января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQanlı Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Strasburqda anılıb

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