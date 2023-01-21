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Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге

Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге В постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Совете Европы в Страсбурге была организована церемония в память о жертвах трагедии 20 Января.
Внешняя политика
21 января 2023 г. 06:32
Память шехидов 20 Января почтили в Страсбурге

В постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Совете Европы в Страсбурге была организована церемония в память о жертвах трагедии 20 Января.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии, проведенном с участием членов азербайджанской общины, выступили постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов, находящиеся с визитом в Страсбурге депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямал Джафаров и Турал Гянджалиев. Они поделились своими мнениями о событиях 20 Января.

Участники мероприятия сначала минутой молчания почтили память шехидов январских событий.

Постпред Ф.Исмаилов отметил роль событий 20 января 1990 года на пути к свободе и восстановлению независимости. По его словам, "Кровавый январь" стал не только одной из самых трагических страниц в новейшей истории Азербайджана, но и примером героизма нашего народа. Он напомнил, что на следующий день после трагедии великий лидер Гейдар Алиев выступил в Москве с решительным заявлением, осудив руководство Советского Союза, что оказало значительное влияние на освободительную борьбу азербайджанского народа. Ф.Исмаилов сказал, что победа, достигнутая благодаря мужеству Вооруженных Сил Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и ценой крови наших шехидов, упокоила души героев "Кровавого января".

Депутат Милли Меджлиса К.Джафаров отметил роль событий 20 января в освободительной борьбе нашего народа, и напомнил, что в 1994 году именно по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева этой резне была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Депутат Т.Гянджалиев отметил, что трагедия 20 Января оставила глубокий след в памяти азербайджанского народа, и поделился своими воспоминаниями о тех событиях. Он отметил, что за этими событиями с напряжением следили из Карабаха, и программы Шушинского телевидения играли важную роль в информировании населения в условиях тогдашней информационной блокады.

После выступлений был продемонстрирован документальный фильм, посвященный событиям "Кровавого января".

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Версия на азербайджанском языке 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Strasburqda anılıb  

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