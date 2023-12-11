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Память Гейдара Алиева почтили в Туркменистане

Память Гейдара Алиева почтили в Туркменистане В посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 08:29
Память Гейдара Алиева почтили в Туркменистане

В посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в посольстве, сначала участники мероприятия почтили память общенационального лидера азербайджанского народа минутой молчания.

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов и гости возложили букеты цветов к бюсту Гейдара Алиева в посольстве.

Выступивший на мероприятии посол подробно рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера, его работе во благо Азербайджана, деятельности в области укрепления позиций страны на международной арене.

Дуайен дипломатического корпуса, посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров и посол Турции в Туркменистане Тоган Орал в своих выступлениях поделились мыслями о великом лидере, выразили уважение и почтение к гениальной личности, посвятившей всю свою жизнь самоотверженному служению своему народу.

В мероприятии также приняли участие представитель Министерства иностранных дел Туркменистана, послы Казахстана и Кыргызстана в Туркменистане, а также представители общественности и СМИ.

В завершение участникам мероприятия была представлена изданная на туркменском языке книга поэм народного поэта Азербайджана Залимхана Ягуба, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, - “Эпос вечности” (Ebedilik dessany).

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin xatirəsi Türkmənistanda anılıb

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