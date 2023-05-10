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Память Гейдара Алиева почтили в Палате лордов Великобритании

Память Гейдара Алиева почтили в Палате лордов Великобритании Находящийся с визитом в Лондоне министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с торговым представителем премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 15:37
Память Гейдара Алиева почтили в Палате лордов Великобритании

Находящийся с визитом в Лондоне министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с торговым представителем премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

На встрече было отмечено, что встреча в Палате лордов имеет символическое значение, так как совпадает со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством в области образования между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области общего и высшего образования.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev remembered in UK's House of Lords
Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniyanın Lordlar Palatasında Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

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