Память Гейдара Алиева почтили в Палате лордов Великобритании

Находящийся с визитом в Лондоне министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с торговым представителем премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
На встрече было отмечено, что встреча в Палате лордов имеет символическое значение, так как совпадает со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством в области образования между двумя странами.
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области общего и высшего образования.
Во встрече принял участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.