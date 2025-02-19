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Палестина призывает ООН к срочным мерам для нормализации ситуации в Газе

Палестина призывает ООН к срочным мерам для нормализации ситуации в Газе Палестина призывает ООН предпринять срочные меры для нормализации ситуации в секторе Газа и доставки необходимой гумпомощи в анклав.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 12:39
Палестина призывает ООН к срочным мерам для нормализации ситуации в Газе

Палестина призывает ООН предпринять срочные меры для нормализации ситуации в секторе Газа и доставки необходимой гумпомощи в анклав.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя парламента Палестины Али Ахмед Фейсал на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

По его словам, одним из наиболее важных вопросов остается возвращение палестинских беженцев.

"Мы также призываем созвать внеочередное заседание Лиги арабских государств. Восстановление Газы требует помощи международного сообщества. Парламенты арабских и европейских стран должны поддержать палестинский народ", - сказал Фейсал.

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Версия на английском языке Ali Faysal: UN should take steps regarding Palestinians
Версия на азербайджанском языке Ali Faysal: BMT fələstinlilərlə bağlı addımlar atmalıdır

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