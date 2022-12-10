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Палата представителей США не приняла антиазербайджанские поправки

Палата представителей США не приняла антиазербайджанские поправки Палата представителей Конгресса США не приняла антиазербайджанские поправки, предложенные проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 12:48
Палата представителей США не приняла антиазербайджанские поправки

Палата представителей Конгресса США не приняла антиазербайджанские поправки, предложенные проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.

Как сообщает американское бюро Report, за Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который включает оборонный бюджет в размере 858 млрд долларов, проголосовали 350 человек.

Против документа проголосовали проармянские конгрессмены - демократы Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

Согласно действующим правилам, законопроект должен пройти голосование в Сенате США, а затем поступить на подпись президенту.

Отметим, что две поправки к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год были предложены проармянскими конгрессменами от Демократической партии Робертом Менендесом и Алексом Падиллой, а 5 поправок - Джеки Шпейером, Фрэнком Пеллоном, Адамом Шиффом и Тони Карденасом. Поправки №682 и №724 содержали запрет на помощь США Азербайджану.

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Версия на английском языке US House of Representatives declines anti-Azerbaijani amendments
Версия на азербайджанском языке ABŞ Nümayəndələr Palatası Azərbaycan əleyhinə düzəlişləri qəbul etməyib

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