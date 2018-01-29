Палата представителей американского штата Нью-Мексико приняла резолюцию в связи со 100-летием АДР - ВИДЕО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Палата представителей штаба Нью-Мексико (США), приняла резолюцию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, документ был представлен на пленарном заседании Палаты представителей, выдвинут на голосование и единогласно принят.

Почетный консул Азербайджана в Нью-Мексико Арт Макаффи принял участие в пленарном заседании.

В резолюции выделяется, что 100 лет назад азербайджанский народ впервые в мусульманском мире создал светскую и демократическую республику, в короткий временной промежуток провел прогрессивные реформы, впервые дал право голосования женщинам не только в мусульманском мире, но и раньше ряда ведущих мировых стран.

В документе отмечается, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших его и наладивших дипломатические отношения. Кроме того говорится, что США и ООН однозначно признают и поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В документе также подчеркивается, что наша страна после восстановления независимости укрепила не только ее, но и свой суверенитет, став одной из самых стремительно развивающихся и модернизующихся стран мира. Сейчас в регионе она имеет самую большую экономику и является самым крупным партнером США на Южном Кавказе.

В документе отмечается, что Азербайджан после теракта 11 сентября сильно поддержал США, направил в Афганистан миротворцев, обе страны успешно сотрудничают в борьбе с распространением оружия массового поражения, терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми. Кроме того, высоко оценен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность США, Европы и Израиля. В документе выделена важность дальнейшего усиления сотрудничества США с такими партнерами, как Азербайджан.

В документе также отмечается, что Азербайджан, который представлен генкосульством в Лос-Анджелесе и почетным консульством в столице штата Нью-Мексико Санта Фе, в последние годы наладил прочные связи с Нью-Мексико.

В завершении документа Палата представителей штата Нью-Мексико направили поздравление в связи со 100-летием АДР, еще раз категорично поддержали суверенитет, независимость и территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ, отметили, что документ будет направлен президенту США, спикерам Сената и Палаты представителей, а также конгрессменам США от Нью-Мексико.