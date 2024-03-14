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Паласио: Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия

Паласио: Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия, являющейся движущей силой процветания.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:53
Паласио: Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия

Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия, являющейся движущей силой процветания.

Как сообщает Report, об этом бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По ее словам, для формирования более открытого общества необходимо быть более активно политически вовлеченными в этот процесс.

Ана Паласио также выразила надежду на успешное проведение COP29 в Баку.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября этого года.

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Версия на английском языке Former FM of Spain: Baku Forum is an important platform for global interaction
Версия на азербайджанском языке İspaniyanın keçmiş XİN rəhbəri: Bakı Forumu qlobal qarşılıqlı fəaliyyət üçün mühüm platformadır

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