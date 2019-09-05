Пакистанский министр: Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира

Проблема Джамму и Кашмира - очень серьезный вопрос для Пакистана.

Об этом Report заявил министр информации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Шавкат Али Юсуфзаи.

"Сегодня на международном уровне обсуждаетcя вопрос прав и свобод кашмирцев. Эта очень серьезный вопрос для Пакистана. Впервые за долгие годы он был обсужден в рамках ООН. Мы также хотим выразить свою благодарность Азербайджану за оказанную нам в этом вопросе поддержку ",- заявил Юсуфзаи.

Министр также подчеркнул, что особую важность представляет участие Азербайджана в контактной группе Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по Кашмиру и вклад страны в урегулирование конфликта в рамках данной платформы.