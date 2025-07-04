Пакистанский Лахор выбран столицей экотуризма ОЭС на 2027 год

Пакистанский город Лахор выбран столицей экотуризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2027 год.
Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на 17-м саммите ОЭС.
"Благодарю все государства-члены за их поддержку в объявлении Лахора столицей экотуризма на 2027 год. Уверен, что Лахор, культурное сердце Пакистана, очарует всех гостей. Я направляю всем вам очень теплое приглашение", - сказал политик.
Шариф также поздравил Туркменистан и Кыргызстан, в связи с избранием городов Мехри и Коракора столицами экотуризма ОЭС на 2028 год и 2029 год соответственно.