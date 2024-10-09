Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем

Запад использует климатические саммиты для геополитического давления, а не для усиления борьбы с изменениями климата.

Запад использует климатические саммиты для геополитического давления, а не для усиления борьбы с изменениями климата.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, заместитель главного редактора Pakistan Economic Net & Daily Ittehad Мааридж Фарук, комментируя политику США и Франции в отношении глобального климатического кризиса.

Фарук подчеркнул, что хоть эти страны настаивают на строгих климатических стандартах, их собственные экологические показатели далеки от нормы.

"Позиция многих западных стран по отношению к Азербайджану редко бывает беспристрастной. Вместо признания усилий, предпринятых Азербайджаном в модернизации своего энергетического сектора и изучении устойчивых методов, в центре внимания часто оказывается экспорт нефти и газа. Западный подход, как правило, игнорирует эти нюансы и часто определяется геополитическими мотивами, выставляя Азербайджан в негативном свете без справедливой оценки его политики или достижений," - отметил эксперт.

Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что климатические саммиты, такие как COP29, все чаще становятся ареной для политических игр: "Подобные саммиты должны быть платформой для коллективных действий против климатического кризиса, но на деле превращаются в инструменты для укрепления геополитического влияния западных стран," - добавил он.

Фарук подчеркнул, что подобный подход является формой неоколониализма, где западные державы пытаются диктовать условия странам, игнорируя их уникальные пути развития и суверенитет: "Политизация саммитов, направленных на борьбу с изменением климата, подрывает глобальную солидарность и препятствует реальному прогрессу.