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Пакистанский эксперт: "Саммит за демократию" не имеет ничего общего с демократическими ценностями

Пакистанский эксперт: "Саммит за демократию" не имеет ничего общего с демократическими ценностями Второй "Саммит за демократию" Соединенных Штатов Америки не имеет ничего общего с демократическими ценностями.
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 17:29
Пакистанский эксперт: Саммит за демократию не имеет ничего общего с демократическими ценностями

Второй "Саммит за демократию", который пройдет в США в конце марта, не имеет ничего общего с демократическими ценностями.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

Аналитик напомнил, что Пакистан приглашали на первый саммит, но власти страны отказались от приглашения, потому что это мероприятие "не про демократию".

Кроме того cтранным, по мнению Акрама, является выбор приглашенных стран: "США пользуются странными критериями для этого. Непонятным является решение пригласить на саммит ряд развивающихся стран Африки и при этом не пригласить Турцию и даже члена Европейского союза - Венгрию".

Таймур Акрам подчеркнул, что в основе таких критериев лежит предвзятость США, это также результат очевидной лоббистской деятельности представителей некоторых диаспор в Вашингтоне.

"По-другому объяснить приглашение Армении на саммит невозможно. Это страна далека от демократических принципов, соблюдения прав человека", - добавил он.

По словам аналитика, в Армении наблюдаются серьезные нарушения в области прав человека: случаи давления и нападок на представителей СМИ, запрет ряду граждан на въезд в страну по политическим мотивам, преследования и аресты представителей политических партий.

"Поэтому решение США пригласить Армению на Саммит за демократию, вызывает большие вопросы и демонстрирует подход двойных стандартов к странам региона Южного Кавказа", - заключил Халид Таймур Акрам.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: “Demokratiya Sammiti”nin demokratik dəyərlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur”

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