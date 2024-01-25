Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не оказала конструктивного и активного воздействия на разрешение ни одного регионального конфликта, включая столкновения в Карабахе, в Грузии, и даже продолжающийся конфликт в Украине.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не оказала конструктивного и положительного воздействия на разрешение ни одного регионального конфликта, включая Карабах, Абхазию и Южную Осетию (Грузия) и даже продолжающуюся войну в Украине.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan).

Эксперт отметил, что ПАСЕ не смогла выполнить ни одну из своих основных задач - убедить конфликтующие стороны воздержаться от любых военных авантюр, подчеркнув, что в вопросе урегулирования Карабахского конфликта роль организации была совершенно неэффективной.

"Большинство постановлений и резолюций ПАСЕ целенаправленно были в пользу Армении, представляя страну как невинную жертву, пострадавшую политически и экономически, маргинализованную, социально дискриминированную...", - сказал он.

М. Хан пояснил, что формирование негативного отношения к Азербайджану и его народу в странах ЕС не обошлось без влияния армянской диаспоры.

"Германия и Франция, две крупнейшие страны и экономики Европейского союза, раз за разом целенаправленно выбирают в качестве мишени нападок Азербайджан, что глубоко ранит народ страны. Между тем, Армения, получая военную помощь, возможности растущей социально-экономической интеграции и дипломатическую поддержку этих стран, остается свободной от каких-либо санкций со стороны Совета Европы по серьезным и чувствительным вопросам нарушения прав человека, дискриминации и геноцида в отношении мирных граждан Азербайджана в Карабахе и прилегающих к нему районах", - сказал он.

Азербайджану в прежние годы успешно противостоял всей ложной и фальшивой пропаганде и заявлениям ПАСЕ путем активных контрдипломатических усилий.

Тем не менее, несмотря на столь неподобающее поведение данной организации, Азербайджану не стоит покидать эту платформу как возможность для развития мультикультурализма, экономических связей и политического сотрудничества с остальной Европой.

"В Европе много разных голосов, они могут быть использованы для достижения и формирования реального имиджа Азербайджана", - добавил он.