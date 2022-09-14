Пакистанский эксперт: Международное сообщество должно осудить провокации Армении

Пакистанский эксперт надеется, что международное сообщество и организации осудят провокации Армении на армяно-азербайджанской границе.

Пакистанский эксперт надеется, что международное сообщество и организации осудят провокации Армении на армяно-азербайджанской границе.

Об этом Report заявил директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб.

"Мы, пакистанцы, глубоко опечалены ситуацией на азербайджано-армянской границе и с большой тревогой следим за последними событиями",- заявил он.

Кайсер Наваб выразил надежду, что "Армения как можно скорее прекратит эти провокации, уважая территориальную целостность Азербайджана, и будет действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями".

"Мы ожидаем, что международное сообщество и организации осудят этот инцидент, чтобы провокации не уносили больше жизней",- сказал он.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.